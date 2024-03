Lecco: Galperti smentisce le trattative per l’acquisto del club. Il comunicato

Da diversi giorni a Lecco si respira un clima di grande tensione, reso particolarmente più fervente dalle dichiarazioni rilasciate dal presidente Di Nunno sia prima sia dopo la sconfitta rimediata in casa contro il Palermo. In queste ore si è parlato di un possibile passaggio di proprietà del club lombardo nelle mani del Gruppo Galperti, azienda attiva nell’industria manifatturiera e sponsor della società bluceleste.

La notizia è stata subito smentita dall’azienda stessa con un comunicato ufficiale, firmato dall’amministratore delegato Andrea Galperti:

“Siamo onorati in merito all’interesse dimostrato da molti relativo ad un’eventuale acquisizione del Calcio Lecco da parte del Gruppo Galperti. Tuttavia, comunichiamo per trasparenza che ci dissociamo da queste voci. Ribadiamo di non aver intrapreso trattative in tal senso, ad oggi manteniamo il nostro impegno nel settore industriale focalizzandoci sulle nostre attività principali. Indipendentemente da tutto, vogliamo ribadire le motivazioni che ci hanno portato ad essere partner del Lecco Calcio: sostenere lo sport giovanile, la comunità e il territorio.”