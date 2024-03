Sampdoria, Kasami: «Tifosi fantastici, insieme possiamo fare qualcosa di importante»

Nella vittoria in rimonta di ieri sera della Sampdoria ai danni dell’Ascoli c’è anche la firma di Pajtim Kasami, autore del momentaneo 1-1. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nel post-partita:

«Ci siamo creati noi stessi i problemi, abbiamo fatto male però dopo sapevamo che per vincere dovevamo cambiare ritmo e modo di giocare. Tutti i ragazzi sono stati bravi. Abbiamo dimostrato di avere carattere ed anche i tifosi ci hanno spinto alla svolta. E’ stato importante realizzare il gol, penso che sia stato la svolta per cercare il secondo. Sono stati tre punti importanti, ma ora testa alla prossima partita per trovare un’altra vittoria. Ho un peso in questa squadra e devo prendere le responsabilità, però i ragazzi mi fatto sentire importante ed è tutto più facile. Anche i tifosi fanno una parte importante, se ci fanno sentire così fino alla fine del campionato, penso che possiamo fare qualcosa di importante».