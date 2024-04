Corriere dello Sport: “Palermo, già presi più gol dello scorso anno. Serve subito una svolta”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Palermo e sui troppi gol presi rispetto allo scorso anno.

La situazione del Palermo si sta dimostrando particolarmente critica mentre si avvicina la conclusione del campionato. La squadra, sotto la guida del nuovo tecnico Michele Mignani, sta affrontando un periodo di forma decisamente negativo, con una sola vittoria nelle ultime dieci giornate e un ruolino di marcia interno che ha portato a ben sette sconfitte al Barbera. Questo rendimento ha fatto risorgere preoccupanti paralleli con la stagione 1996/97, un anno che terminò con la retrocessione.

Il problema principale sembra essere la difesa, che ha già subito più gol rispetto alla stagione precedente. Questo evidenzia che le modifiche apportate non hanno portato i miglioramenti sperati nella solidità difensiva. In aggiunta, il Palermo ha mancato opportunità cruciali di migliorare la sua posizione in classifica, come evidenziato dall’ultima partita in cui una vittoria avrebbe avvicinato significativamente i rosa al quinto posto e ridotto il divario con la Cremonese, squadra con cui hanno un confronto diretto favorevole.

Guardando avanti, il focus principale per il Palermo deve essere la difesa della qualificazione ai playoff. Nonostante il vantaggio di 7 punti sul nono posto, la situazione non è ancora matematicamente sicura. È cruciale che la squadra si concentri su come mantenere almeno il sesto posto, che garantirebbe il vantaggio di giocare il primo turno dei playoff in casa. Con il ritmo attuale e la performance delle rivali, Brescia e Sampdoria, che affronteranno squadre meno competitive come il Lecco già retrocesso, il Palermo deve lavorare sodo per evitare di perdere ulteriore terreno.

Il cammino finale della stagione regolare e gli eventuali spareggi promozione si preannunciano come un percorso erto e complesso, e sarà fondamentale che la squadra e l’allenatore trovino rapidamente soluzioni per migliorare sia la solidità difensiva sia l’efficacia offensiva, per poter sperare di raggiungere gli obiettivi stagionali e non deludere le aspettative dei tifosi.