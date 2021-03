Christian Terlizzi, ex difensore del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “La Gazzetta dello Sport”, soffermandosi sull’esonero di Boscaglia:

«Commenti social a difesa di Boscaglia? Mi ha chiamato Silvio Baldini dicendomi “bravo”, ma a mente fredda penso di avere pure sbagliato a commentare. E’ stata una cosa impulsiva. Come ragiono nella vita ragiono anche nel calcio».





«Secondo me quanto avvenuto a Palermo è sbagliato. Se si fa parte di uno staff, soprattutto se si è secondo, non tanto un preparatore atletico che può anche restare a prescindere dall’allenatore, qualsiasi cosa dica la società deve restare legato all’allenatore perché se ha fatto un percorso con lui, se allena in determinate categorie è perché lui lo ha scelto e portato con sé. La gratitudine in questo caso non ha prezzo, anche a costo di lasciare il contratto».