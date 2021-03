Christian Terlizzi, ex difensore del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “La Gazzetta dello Sport”, soffermandosi sull’esonero di Boscaglia:

«Miei commenti per stima che provo nei confronti di Boscaglia? Affatto, anzi le ho dette proprio perché non ho nessun rapporto. Io sono stato uno dei pochi giocatori a Trapani che è andato sempre allo scontro con lui perché ha un carattere particolare. In carriera sono sempre andato a parlare con l’allenatore quando qualcosa non funzionava, non andavo dalla società a lamentarmi. La costruzione di un gruppo passa da qui, chiarendosi con il diretto interessato».





«Se mi riferisco ai giocatori del Palermo? Il punto è questo, non devi andare in società a lamentarti dell’allenatore, perché è quello che è accaduto a Palermo, metti gli attributi sul tavolo e affronti il tecnico. Probabilmente è un gruppo giovane che non conosce certe dinamiche».