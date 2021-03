Corriere dello Sport: "Caos Toro, Lazio all'attacco"

L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul caos attorno la sfida mai disputata fra Lazio e Torino.

Per la Lega Serie A si doveva giocare, rispettando protocollo e calendario. Lotito e la Lazio chiederanno la vittoria a tavolino. ToccherĂ esprimersi in primo grado a Gerardo Mastrandrea, giudice sportivo, lo stesso che a ottobre aveva condannato il Napoli alla sconfitta per 3-0 in aggiunta al punto di penalizzazione.

In ogni caso, Lotito o Cairo impugneranno la decisione alla Corte Sportiva di Appello.