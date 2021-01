Attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, il Teramo ha reso noto l’ingaggio del centrocampista Luca Lombardi. Ecco il comunicato:

“La S.S. Teramo Calcio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’A.C. Monza, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Lombardi. Cresciuto nelle giovanili dell’Ancona, classe 2002, il neo-centrocampista biancorosso si è imposto all’attenzione nazionale nei diciotto mesi disputati in Serie D con la Recanatese, fino alla chiamata dello scorso gennaio da parte del club brianzolo.





«Dall’interesse alla felice conclusione della trattativa sono passati pochi giorni – le sue prime dichiarazioni – e sono molto lieto dell’esito positivo perché Teramo rappresenta una piazza di spessore in questa categoria, con una società molto ben organizzata e fornendomi la possibilità, peraltro, di riavvicinarmi a casa. Il mio percorso nasce nelle giovanili della mia città di origine, Ancona, per poi disputare con il Fano gli Allievi Nazionali e con la Recanatese il campionato Juniores, prima del debutto in D a 16 anni e del successivo passaggio al Monza a metà stagione, con cui ho esordito in Coppa Italia nel match con il Pordenone. Mi ritengo un interno di centrocampo, a Recanati sono stato impiegato da mezzala, poi a Monza ho avuto compiti più legati all’impostazione della manovra. A Teramo mi sono ambientato subito benissimo, c’è un gruppo giovane e che mi ha accolto positivamente. Sarà la mia prima volta in Serie C, ho sete di apprendere, voglio dare tutto quello che è in mio possesso per questa maglia e per offrire il mio contributo quando il mister me lo concederà».

Lombardi, che indosserà la maglia numero 35, sta già sostenendo il suo primo allenamento con la squadra al “Bonolis””.