Roma e Inter sono attualmente al lavoro per lo scambio Dzeko-Sanchez. Stando a quanto riferito dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, l’Inter starebbe infatti seriamente pensando a concludere questo scambio con i giallorossi e c’è un perché.

Dzeko sarebbe l’alternativa perfetta per Lukaku, quella da sempre invocata da Conte, e sarebbe disponibile per il prossimo impegno di Coppa Italia, la semifinale di andata contro la Juve, quando Romelu sarà squalificato.





Sanchez accetterebbe la Roma, alla ricerca di una maggiore visibilità. Le valutazioni andranno fatte sulla differenza di ingaggio tra i due calciatori, ma i discorsi sono in piedi, comunque vada una traccia da seguire fino in fondo, come spesso accade negli ultimissimi, frenetici, giorni di calciomercato.