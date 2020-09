Anche l’ottavo ciclo dei tamponi anti-Covid19 sono risultati essere negativi per l’intero gruppo squadra del Teramo, avversari del Palermo nella prima giornata di Serie C in programma domenica 27 settembre ore 15:00.

Tutti in gruppo i ragazzi di mister Paci che si sono allenati stamane, mentre domani, sabato, è in programma l’ultimo test pre-Coppa al “Bonolis” (ore 10:30, diretta canale ufficiale Facebook Teramo Calcio), contro la Fermana, a quattro giorni dal match di Piacenza di Coppa Italia.