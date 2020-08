Nelle ultime settimane sembrava un’ipotesi a dir poco utopistica ed invece proprio oggi è stato annunciato che sarà realtà: il presidente del Teramo, Franco Inchini, iscriverà la squadra al campionato di serie C 2020/2021. Nonostante il destino della società abruzzese fosse apparentemente segnato, durante una breve conferenza stampa il patron Iachini ha firmato la fideiussione, consegnando iscrizione ed assegno al segretario della società che partirà per Firenze per formalizzare l’iscrizione.