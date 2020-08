La regular season di serie B 2019/2020 si è conclusa da qualche giorno e la Salernitana dell’ormai ex mister Ventura non è riuscita a realizzare un sogno cullato per mesi, l’accesso ai playoff; il fallimento dell’obiettivo ha certamente gettato una piazza ormai sconsolata in un profondo mare di delusione e la squadra campana si prepara ad affrontare l’ennesimo torneo cadetto. Ma con quale allenatore? Per il post-Ventura le ipotesi sembrano molteplici e non sono da escludere dei ritorni a sorpresa; Fabrizio Castori, attuale tecnico del Trapani, potrebbe far ritorno sulla panchina granata, così come una vecchia conoscenza rosanero, Stefano Colantuono. Come riportato da “Salernitananews.it”, i due mister corrispondono al prototipo di guida tecnica che la società vorrebbe per puntare ai playoff nella prossima stagione: entrambi conoscono bene la piazza ed anche gran parte dei componenti della rosa, specialmente il duo offensivo Djuric-Jallow, perfetto connubio di potenza e rapidità voluto proprio da Colantuono. L’ex allenatore del Carpi ha avuto modo di lavorare con l’attaccante gambiano a Cesena, valorizzandolo a dovere tanto da portarlo a realizzare ben 11 reti in serie B. Ma oltre all’esperienza il direttore sportivo Fabiani potrebbe puntare anche sulla freschezza di profili quali Alessandro Nesta, che comunque vada a finire la stagione non resterà a Frosinone, Alessio Dionisi, artefice di un’ottima salvezza a Venezia, e Paolo Zanetti, tecnico emergente che ha impressionato non poco sulle panchine di Südtirol ed Ascoli. Ultima opzione, ma non per importanza, potrebbe essere rappresentata da Roberto Stellone, anch’egli ex mister rosanero, che porterebbe a Salerno un giusto mix di esperienza e gioventù.