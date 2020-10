Attraverso il proprio sito ufficiale il Teramo ha comunicato la positività al Covid-19 di due membri della prima squadra. Ecco quanto riportato:

“La S.S. Teramo Calcio rende nota la positività al tampone Covid-19 per due calciatori della Prima Squadra.





Alle ore 9.00 l’intero gruppo è stato riconvocato, per eseguire un ulteriore test di controllo.

Alla luce di questo, si comunica che l’inizio del match con la Juve Stabia, slitterà alle ore 18:30 di questa sera per tutelare la salute dei propri tesserati e, per mettere in opera tutte le procedure idonee nella prevenzione del contagio

Seguiranno ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore”.