L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul binomio Lega Pro-Eleven Sports.

La Lega Pro è intervenuta chiedendo e ottenendo la trasmissione delle partite sul canale Youtube, sulla pagina Facebook, sul sito internet di Eleven Sports e su Live Now. In questo modo dovrebbero essere scongiurati gli attacchi informatici subiti da Eleven Sports da parte di profili fake.







Francesco Ghirelli ha spiegato: «La situazione è molto complessa e Eleven Sports sta lavorando per trovare una soluzione; nel frattempo, fino a quando il problema non sarà risolto, le partite saranno visibili per tutti in chiaro. Lo dobbiamo ai tifosi, agli sponsor che meritano adeguata visibilità e ai presidenti per i loro sacrifici».