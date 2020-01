Emergono novità per quanto riguarda il tentato omicidio di Darko Kovacevic, lo scorso 7 gennaio una persona con un cappello è uscita da un’auto e ha sparato un colpo all’ex attaccante della Juventus, ma fortunatamente Kovacevic non è stato colpito. Secondo quanto riporta “Telegraf” ci sarebbe il coinvolgimento nella vicenda di Raul Bravo, ex compagno di Kovacevic all’Olympiacos e uomo chiave di uno scandalo scommesse dal 2016 al 2018. Secondo quanto si legge Kovacevic potrebbe essere stato a conoscenza di alcuni dettagli sulla compravendita di partite in Spagna. Continuano le indagini.