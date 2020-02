Il calcio siciliano sta vivendo un momento non certo positivo. Il Trapani in Serie B, ma lotta per retrocedere, il Catania in Serie C rischia il fallimento e il Palermo è ripartito dalla Serie D. Su questo momento si è espresso l’ex calciatore Giovanni Tedesco. Queste le sue dichiarazioni a “Radio Sprint”: «Attualmente le grandi difficoltà non sono soltanto per il calcio siciliano, ma un po’ in tutta Italia. Anche in serie B o in Lega pro. In serie A si sta meglio perché con i diritti TV ci sono più fondi. Ma scendendo di categoria si fa grande fatica per metter su un progetto e ottenere risultati. Noi ci siamo passati, per il fallimento. Sappiamo quanto si soffre, e lo stesso sarà per il Catania. Da sportivo auguro loro di risolvere ogni cosa, e riproporre il derby l’anno prossimo. Il derby? Partita sempre speciale, che ho avuto modo di giocare tante volte. Con tante gioie ed anche dolori. Il gol sotto la curva nord per un palermitano, in un derby, è qualcosa di affascinante e speciale. Le sensazioni non si possono nemmeno descrivere. Ero in campo anche nel derby dello 0-4. Quella fu una gara incredibile. Noi facemmo trenta tiri in porta, loro facevano una ripartenza e segnavano… Quando io entrai, a 20 minuti dalla fine, sul 3-0 per il Catania, nonostante tutto io ci credevo. Mi giravano un po’ le p… Credevo fortemente nella scossa, e volevo il pareggio. Ma Bizzarri fece il fenomeno».