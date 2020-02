Pergolizzi comincia a lavorare per preparare la sfida contro il Biancavilla. Il tecnico rosanero, scrive l’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport”, potrebbe dover fare i conti con l’emergenza in difesa e l’abbondanza negli altri reparti. Contro i catanesi mancherà certamente Lancini squalificato e dovrà essere monitorata la situazione di Crivello assente contro la Cittanonvese per un fastidio al polpaccio che potrebbe sopperire alla mancanza dell’ex Brescia, ma eventualmente ci sarebbe la coppia Accardi-Peretti pronta a subentrare, coppia che quando è stata chiamata in causa non ha sfigurato. Inoltre ci potrebbe essere il rientro di Doda, il quale permetterebbe di tornare alla difesa a 4 con Vaccaro sul lato sinistro. In avanti dovrebbe rivedersi Ricciardo, che però dovrà guadagnarsi spazio tra la concorrenza degli altri compagni.