Nel calciomercato di gennaio il Palermo si è aggiudicato Roberto Floriano, proveniente dal Bari e che sta dando una grossa mano. Sul suo innesto si è espresso Giovanni Tedesco, ex allenatore del Gzrira United. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di “Radio Sprint”: «Floriano è un giocatore di grande esperienza, un tassello importante nel momento cruciale del campionato. Io credo che il Palermo tecnicamente abbia sbagliato appena due partite in tutta la stagione. Sfido chiunque a fare meglio. La vittoria di domenica è un passo importantissimo nella strada che porterà fuori da questa categoria. Un campionato che non appartiene alla città e alla società del Palermo. Con i dilettanti i rosanero non c’entrano nulla».