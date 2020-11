Intervenuto ai microfoni di “Newscatania.com”, Giacomo Tedesco, ex calciatore di Palermo e Catania, ha parlato del derby tra i rosanero e gli etnei del prossimo 9 novembre. Ecco le sue parole:

«Dopo parecchi anni ritorna ma non è quello che la Sicilia merita. Un derby del genere dovrebbe giocarsi in serie A, ma dobbiamo accontentarci in questo momento difficile e sperare che tra qualche anno possa disputarsi in serie A. Palermo e Catania sono due grandi piazze e quindi meritano un palcoscenico diverso.





Il Catania si è salvato da un fallimento quasi assicurato, mentre il Palermo è dovuto ripartire dai dilettanti. Come vedi il loro rilancio? In questo momento non è una situazione facile per nessuno, soprattutto per il Palermo che puntava sulla spinta del pubblico, con una squadra fatta all’ultimo momento, anche se con un allenatore esperto che conosco bene come Roberto Boscaglia. Le entrate sono poche e le squadre fanno fatica.

Che derby mi aspetto? Mi aspetto un derby corretto, bello, con tanti gol. Non so che condizione possa avere lunedì il Palermo, ma domani ha un turno infrasettimanale e si spera possa trovare una condizione migliore. Al di là di tutto spero possa vincere il Palermo perché ne ha più bisogno per tirarsi fuori da una brutta classifica».