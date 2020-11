Intervenuto ai microfoni di “Radio Selene”, Anderson Miguel Da Silva, detto Nenê, ex attaccante del Bari oggi in forza ai portoghesi del Leixões, si è espresso così:

«Seguo sempre il Bari, è una piazza che merita la serie A. Bisogna avere la testa giusta per la Serie C. Lo scorso anno è mancato qualcosa per la promozione. Il Bari ha comunque una rosa importante per categoria e può fare il salto in serie cadetta. Per due mesi e mezzo ho aspettato una chiamata, poi ho scelto il Portogallo. Mi avrebbe fatto piacere giocare con Antenucci. Io sono ancora disponibile per il Bari. Sono sicuro che faranno un’ottima stagione.





In serie C non bisogna mettere solo la qualità ma anche la fame. Ci sono partite in cui serve la garra, non giocare bene. Il Bari ha una bella squadra. I giocatori devono solo portare il Bari su in classifica, devono crederci, non basta solo la qualità.

Questa settimana ho fatto iscrizione per il corso di allenatore. Voglio continuare a vivere nel mondo del calcio. Ci proverò fino alla fine. Non so, chissà, un giorno potrei allenare il Bari».