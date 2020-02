Giovanni Tedesco ha sempre seguito il Palermo. Lo fa anche adesso che è stato esonerato dal Gzira United, club maltese. L’ex centrocampista, intervistato da “Radio Sprint”, ha parlato della vittoria ottenuta dai rosanero in casa della Cittanonvese: «Vittoria importante su un campo molto difficile, e contro una squadra, la Cittanovese, che in casa aveva vinto quasi tutte le gare. Non è stato un successo decisivo, ma un segnale importantissimo per il futuro, e per la vittoria del campionato. Come dice sempre Rosario (Pergolizzi, ndr) è però necessario evitare di rilassarsi, perché le difficoltà sono sempre dietro l’angolo».