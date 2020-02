Il Catania ha finalmente il suo attaccante. Il club etneo ha pescato tra gli svincolati e si appresta ad aggiudicarsi le prestazioni di Valeri Bojinov. L’ex attaccante della nazionale bulgara è stato convinto da Lucarelli che, scrive l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, per telefono ha concluso la trattativa aiutato anche dal passato che lega i due che hanno giocato insieme nel Lecce nel 2001 e nel Parma nel 2009. Oggi l’ex Fiorentina, oggi trentatreenne, alle 12,15 arriverà a Catania e poi andrà a Torre del Grifo per siglare il contratto fino a giugno. Il Catania ha superato la concorrenza del Pescara e del Teramo che hanno provato ad aggiudicarselo, ma il Catania ha avuto la meglio. Lucarelli lo ha sentito per un paio di giorni: «Ho chiesto un favore a un amico», ha riferito in società. Ed è partita una trattativa lampo. Bojinov ha detto subito di sì. «Sì, vado al Catania» Ieri l’attaccante ha rilasciato una dichiarazione a un portale bulgaro, Sportal rompendo gli indugi: «Vado davvero a Catania. Lucarelli ha mostrato tanto interesse nei miei confronti e mi vuole con me fino al termine della stagione. Spero che tutto vada bene. Loro sanno che l’Italia è come una seconda patria per me». Questa sarà la prima volta per Bojinov in Serie C: «Non ci ho giocato mai, ma non è un problema. Il Catania è un club molto grande che ha una storia e una tradizione importante e uno splendido centro sportivo. Non mi restano molti anni da calciatore, ma ho ancora tanta voglia di giocare e divertirmi».