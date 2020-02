L’Inter, visto l’infortunio di Samir Handanovic, è alla ricerca di un sostituto. Nel mirino dei nerazzurri c’è Emiliano Viviano, allenatosi ieri nella palestra dell’hotel che lo ospita a Milano. La società milanese non ha ancora deciso se mettere sotto contratto l’ex Spal, svincolatosi dallo Sporting Lisbona dove non ha giocato nemmeno un minuto. La lunga inattività è quello che rende perplessi Marotta e la dirigenza interista. Intanto continua il recupero di Handanovic che salterà la sfida di questa sera contro il Napoli e quella di domenica contro la Lazio, ma non è da escludere che venga convocato, ma solo per stare con il gruppo. Il suo rientro è previsto per il 23 febbraio contro la Sampdoria e quindi, scrive l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, dovrebbe esserci il prossimo 1° marzo per la sfida alla Juventus. Anche questo fa pensare l’Inter. La società nerazzurra, vista l’inattività di Viviano, sa bene che ci vorranno circa 10 giorni per averlo in forma e schierarlo. Conte vorrebbe un rinforzo, perché un altro problema ad Handanovic lo costringerebbe a rimanere con Padelli e Berni che non gioca da anni. La decisione è comunque rimandata e l’Inter, sempre secondo quanto scrive “La Gazzetta dello Sport”, darà una risposta a Viviano prima del weekend o al massimo sabato pomeriggio.