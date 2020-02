Adriano Galliani, ma non solo. C’è un altro Galliani che fa parlare di sé. Si tratta di Adrian Galliani, nipote dell’ex a.d del Milan, oggi al Monza. Adrian, da ieri, è un nuovo calciatore del Nottingham Forest, che lo ha inserito nell’Under 23 fino a giugno 2021. Galliani ha l’obiettivo di giocare in prima squadra, attualmente impegnata in Championship. Adrian, scrive l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, ha un trascorso nelle giovanili rossonere prima di andare all’estero: ha giocato per l’IMG Academy, campionato regionale della Florida. In Inghilterra con Reading e Watford.