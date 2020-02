Roberto Floriano è al Palermo da poco più di un mese, ma dal suo arrivo si è dimostrato subito fondamentale e ha già inciso parecchio. L’attaccante, come racconta lui stesso, vuole aiutare i giovani. Queste le dichiarazioni dell’ex Bari ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport”:

Lei si ritiene leader, un rompiscatole, o uno silenzioso? «Preferisco sempre fare parlare il campo, prendere la squadra per mano nei momenti difficili. Mi piace molto dialogare, soprattutto con i giovani per dare loro consigli».

E in effetti Langella dal suo arrivo è tornato quello di Bari. «Me lo sono messo subito in stanza, gli ho detto: “vieni qua che a te ci penso io” e si è liberato di tutte le pressioni che aveva (ride,ndr). A parte gli scherzi, sono contento per Christian perché anche l’anno scorso aveva fatto una buonissima stagione, non so se è un caso, ma da quando sono arrivato lo vedo più carico, libero di mente, l’ho visto maturato».