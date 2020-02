Il Palermo ha l’obiettivo della promozione in Serie C ed è primo in classifica nel proprio girone. I tifosi rosanero però vorrebbero anche vedere il bel gioco ed attaccano Pergolizzi. In “difesa” dell’allenatore rosanero è però intervenuto Giovanni Tedesco, che intervistato da “Radio Sprint”, ha parlato così: «Bel gioco? Io questa domanda la farei proprio a tutti coloro che criticano il tecnico. Il bel gioco dov’è? Ditemi quale è la squadra che gioca bene a calcio. Non solo in serie D, ma anche in serie A… Alla Juventus, ad esempio, non ho visto tutte queste grandi novità dal punto di vista del bel gioco. Le difficoltà sono ovunque, e soprattutto proprio in serie D. Direi che l’importante è che il Palermo vinca il torneo e lasci al più presto questa categoria».