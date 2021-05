Il direttore generale del Bisceglie Paolo Tavano ha parlato a “tuttocalciopuglia.com” sul futuro della squadra nerazzurra dopo la retrocessione in Serie D: «Questa settimana i dirigenti si incontreranno per definire determinati programmi: in primo piano dovranno essere risanati i pochi debiti accumulati nel corso dell’anno, anche se parliamo di cifre irrisorie. Dopo ciò, verranno prese delle decisioni sul da farsi. Solo a quel punto si apriranno tutti i discorsi su eventuali riammissioni o ripescaggi, seguendo le norme Figc. A

desso però è troppo presto per parlarne, le ferite sono ancora troppo aperte. In questo momento va compresa la posizione del Bisceglie in base ai criteri di riammissione. Stando ai coefficienti, a me risulta che il Bisceglie sabato fosse al terzo posto dietro Paganese e Imolese. Con la salvezza dei campani e l’eventuale salvezza degli emiliani, potremmo arrivare al primo posto. Tutto questo chiaramente è ancora da definire. Ricordo che il Bisceglie, rispetto alle squadre degli altri gironi, ha due gare in meno a causa di quanto accaduto con il Trapani. Saremo lì con gli occhi vigili a verificare il tutto»