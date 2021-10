Giovanni Tateo, procuratore di diversi calciatori di C è stato intervistato da “TuttoCalcioCatania” esprimendosi sul girone C.

Ecco le sue parole:

«Il girone C come tutti gli anni si presenta con una difficoltà in più, perché ci sono tante piazze importanti. E’ difficile andare a giocare su qualsiasi campo. Tutti possono vincere e perdere con chiunque. Il Bari ha mantenuto l’ossatura dell’anno scorso facendo degli innesti mirati. L’Avellino ha fatto una buona squadra, rinforzandola rispetto alla passata stagione. Secondo me quella del Catanzaro resta la rosa più competitiva».