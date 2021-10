Andrea D’Errico, centrocampista del Bari, ha parlato ai microfoni di “TeleBari” in merito alla fuga dei galletti.

Ecco le sue parole:

«Fuga decisiva? Ancora è presto per parlarne, ma più punti mettiamo fra noi e le inseguitrici è meglio. Col Monopoli è stata una grandissima vittoria, l’abbiamo cercata dal primo minuto ed è stata una grandissima prestazione di squadra. E’ importante avere margine su squadre come Catanzaro, Palermo e Avellino che sono rivali accreditate come noi. Dobbiamo continuare a far bene».