Tra i beni sequestrati a Massimo Giove, presidente del Taranto, ci sono anche le quote societarie. Il 23 luglio scorso il giudice Rita Romano ha ordinato un sequestro da 3,2 milioni di euro. Insieme alla moglie Anna Albano è indagato dalla procura per evasione fiscale, falso in bilancio, dichiarazioni fraudolente con l’uso di fatture per operazioni inesistenti. Sotto i sigilli, quindi, il 98% delle quote del club pugliese, per un valore di circa 100 mila euro.