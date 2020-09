Giancarlo Romairone, DS del Bari, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Radio Bari 88.8fm”. Ecco quanto affermato: «Finché il mercato sarà aperto bisogna stare attenti a tutto. C’è ancora qualche operazione da fare, dobbiamo ancora completare qualche uscita ma è chiaro che ci daremo da fare anche in entrata in questi ultimi giorni per rifinire la rosa. Simeri non è mai stato sulla lista dei partenti. Sciopero? Mi auguro che nella giornata di oggi arrivino dei chiarimenti. Questo sulle liste in Lega Pro era un ragionamento che in ogni caso andava fatto mesi fa. Ora non ci resta che attendere comunicazioni. In ogni caso noi ci faremo trovare pronti per domenica perché ci auguriamo si possa giocare».