Taranto: l’ex rosa Novellino nuova idea per la panchina

Possibile nuova avventura in panchina per mister Walter Novellino. Secondo quanto riportato da “Antenna Sud” il tecnico, 71enne, sarebbe finito nel mirino del Taranto, ultimo nella classifica del Girone C di Serie C. Il club pugliese è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo la scadenza della deroga di Michele Cazzarò, e l’ex Palermo rappresenterebbe un’idea. Tuttavia non è da escludere l’ipotesi di una nuova deroga per il vice Vincenzo Murianni, che permetterebbe dunque di far sedere l’allenatore classe ’73 nuovamente in panchina.

