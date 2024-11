Serie C Girone C, UFFICIALE: nuove penalizzazioni per Taranto e Turris

Non c’è pace per il Taranto e la Turris. A causa dei mancati pagamenti degli stipendi, i due club subiscono un’ulteriore penalizzazione. Inoltre arrivano anche pesanti decisioni per i membri della società dei due club.

Questo quanto si legge nel dispositivo riguardante il Taranto: “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni: – al sig. Salvatore Alfonso, mesi 10 (dieci) di inibizione; – al sig. Massimo Giove, mesi 10 (dieci) di inibizione; – alla società Taranto FC 1927, punti 6 (sei) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.”

Sulla Turris, invece, questo è il contenuto del dispositivo emesso dalla FIGC: “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando: – proscioglie il sig. Simone Onofrio Magliacano; – irroga alla società SS Turris Calcio Srl le sanzioni di punti 4 (quattro) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva e di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) di ammenda“.

Di seguito la nuova classifica del Girone C:

Benevento 30

Audace Cerignola 26

Monopoli 25

Potenza 25

Avellino 24

Giugliano 23

Catania 23*

Picerno 22

Crotone 22

Trapani 21

Sorrento 21

Cavese 20

Team Altamura 19

Casertana 15

Foggia 14

Latina 14

Messina 13

Turris 10**°

Juventus Next Gen 7°

Taranto 3***

* un punto di penalizzazione

** cinque punti di penalizzazione

*** dieci punti di penalizzazione

° una gara in meno