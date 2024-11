Acr Messina: firmato un preliminare per la cessione del club

Attraverso una nota sui propri canali ufficiali il Messina ha reso nota la firma di un preliminare per la cessione del club. Il 21 novembre 2024, nella storica cornice dello studio notarile di Silverio Magno a Messina, si è concretizzato un passo decisivo per il futuro del club con la firma del preliminare di vendita del pacchetto di maggioranza alla società lussemburghese “AAD Invest Group”. Questo evento segna l’inizio di una nuova era per il club, con significative prospettive di rinnovamento e potenziamento.

Ecco il comunicato:

“L’ACR Messina comunica che, in data 21 novembre 2024, alla presenza del presidente Pietro Sciotto e dei vertici della società lussemburghese “AAD Invest Group”, Doudo Cisse e Alexandre Chateaux, presso lo studio del notaio Silverio Magno di Messina, è stato siglato il preliminare di vendita del pacchetto di maggioranza del club. La società “AAD Invest Group”, fiduciaria del Fondo lussemburghese-americano rileverà l’80% delle quote. Le complesse fasi, propedeutiche all’acquisizione del club, sono seguite dal dott. Francesco La Fauci, dello studio commerciale “La Fauci&Partners”, con sede a Milano e Messina, cui si è affidato il Fondo”.