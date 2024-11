Ascoli, UFFICIALE: ex Palermo Sforzini nominato nuovo club manager

Ferdinando Sforzini, ex attaccante del Palermo è stato ufficialmente nominato club manager dell’Ascoli. Questa nuova nomina arriva proprio in vista del prossimo incontro di campionato, che vedrà l’Ascoli sfidare il Gubbio nella sedicesima giornata del girone B di Serie C.

Ferdinando Sforzini, che celebrerà il suo quarantesimo compleanno il prossimo 4 dicembre, ha una lunga e rispettabile carriera alle spalle con oltre 350 presenze nei campionati professionistici. La sua esperienza e la profonda conoscenza del calcio saranno risorse preziose per il club in questa nuova fase.

L’Ascoli Calcio ha rilasciato la seguente dichiarazione: “L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica la nomina del Sig. Ferdinando Sforzini a Club Manager. Con un trascorso da attaccante, con oltre 350 presenze fra i Professionisti, metterà la propria professionalità al servizio di squadra e Club. L’Ascoli Calcio accoglie Ferdinando Sforzini con un caloroso benvenuto”.