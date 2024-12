Taranto, la conferma di Campbell: «Il 13 dicembre ci sarà il closing»

Il Taranto si prepara all’era Mark Campbell. Il prossimo presidente del club pugliese ha rilasciato le seguenti parole a “Il Salotto del Calcio”, in onda su Antenna Sud:

«Siamo a un buon punto per il closing. Ogni giorno può essere importante, le date del 13 e del 16 non mi preoccupano assolutamente. Stiamo lavorando assiduamente, nelle prossime settimane annunceremo Ds e il General Manger Ghelfi, poi programmeremo tutto. Vogliamo fare un lavoro che crei delle fondamenta forti. Sono consapevole della situazione di classifica e quindi dobbiamo invertire le cose anche fuori dal campo, sono grato delle persone che stanno lavorando in questo momento. Ho visto troppe fake news in giro, entro il 23 dicembre andrò incontro a delle incombenze finanziarie molto importanti per il club. Sono consapevole delle cose che leggo in giro, ho letto articoli senza alcun senso. Voglio rassicurare tutti che l’accordo andrà a buon fine. Il 13 ci sarà il closing, in breve tempo depositeremo la fideiussione in lega».