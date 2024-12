Renate: allenamento in nerazzurro per il “Papu” Gomez

Un campione del Mondo tra le file del Renate. Alejandro Gomez, infatti, si sta allenando col club nerazurro che gli ha permesso di potersi allenare e mantenere la forma, dopo la squalifica per doping rimediata l’anno scorso e che terminerà nell’ottobre 2025. Il Papu, in attesa di conoscere il suo futuro, con tutta probabilità si allenerà per un periodo con il Renate per non perdere il contatto con il campo. Di seguito il video postato dal club lombardo sui propri profili social:

