Serie C Girone A: Atalanta U23 stesa 3 a 1, il Padova riprende la fuga. La classifica aggiornata

Si è appena concluso il match tra Padova e Atalanta U23, gara di recupero della 15esima giornata del Girone A di Serie C. I padroni di casa vincono 3 a 1 all’Euganeo grazie ai primi 45 minuti molto propositivi. La partita viene sbloccata al 17′ da Bortolussi e tre minuti dopo Marco Perrotta, ex giocatore del Palermo, trova la via del raddoppio. A rendere più pesante il passivo per gli ospiti ci pensa Fusi, il quale cala il tris al 34′. Nella ripresa il Padova gestisce il vantaggio e la rete di Del Lungo al 76′ non basta ai bergamaschi per evitare la sconfitta. Con questo successo i veneti volano a 45 punti in classifica consolidando il primato e andando a +5 sui rivali del Vicenza.

CLASSIFICA AGGIORNATA

Padova – 45

L.R. Vicenza – 40

FeralpiSalò – 32

Trento – 30

Alcione Milano – 29

Lumezzane – 26

Atalanta U23 – 26

Novara – 25

Renate – 25

AlbinoLeffe – 22

Virtus Verona – 20

Lecco – 20

Giana Erminio – 20

Arzignano – 18

Pergolettese – 18

Pro Patria – 17

Pro Vercelli – 17

Caldiero Terme – 15

Union Clodiense – 9

Triestina – 7