Serie C Girone A: Padova straripante, Atalanta U23 sotto 3 a 0 all’intervallo. A segno anche l’ex rosa Perrotta

Si è appena concluso il primo tempo di Padova-Atalanta U23, match di recupero della 15esima giornata del Girone A di Serie C. I padroni di casa vanno a riposo sul risultato di 3 a 0 dopo 45 minuti molto propositivi. La gara viene sbloccata al 17′ da Bortolussi e tre minuti dopo Marco Perrotta, ex giocatore del Palermo, trova la via del raddoppio. A rendere più pesante il passivo per gli ospiti ci pensa Fusi, il quale cala il tris al 34′. In questo momento i biancoscudati consoliderebbero il primato del girone a quota 45 punti, esattamente a +4 dal Vicenza, secondo in classifica.

