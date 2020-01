Jevrem Kosnic, ex difensore del Palermo attualmente al Taranto, di certo non si è ambientato al meglio nella squadra pugliese. L’ex rosa è stato punito con un provvedimento disciplinare dal ds rossoblu, Vincenzo De Santis. Di seguito le parole di De Santis, rilasciate ai microfoni di “MondoRossoblù.it”: «Kosnic è a casa per un provvedimento disciplinare che ho adottato io personalmente: sono coerente, quando arrivai dissi che tutti si dovevano attenere alle direttive societarie, paga dazio. In questa settimana decideremo cosa fare»