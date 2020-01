L’Akragas dopo il pareggio contro il Marsala ha perso il secondo posto in favore del Canicattì. Secondo quanto riporta “Agrigentonotizie.it” adesso i tifosi chiamano a gran voce il nome di Silvio Alessi, ex presidente che ha portato gli agrigentini dall’Eccellenza alla Lega Pro. I supporters vorrebbero che l’ex patron aiutasse la società dell’attuale presidente, Giovanni Castronovo, quest’ultimo ha spesso lanciato appelli agli imprenditori agrigentini per rilanciare il club.