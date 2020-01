Simon Kjaer era sicuramente uno dei difensori più promettenti del panorama internazione quando giocava con la maglia del Palermo. Il difensore però non è riuscito a confermarsi ad alti livelli e la sua carriera si è un pò persa. Il giocatore è adesso all’Atalanta, ma anche qua non ha convinto, ragion per cui potrebbe cambiare aria già a gennaio. Secondo quanto riporta “Sampnews24.com” sul difensore c’è l’interesse della Sampdoria, ma il giocatore non è convinto di andare in una squadra che lotta per la salvezza, per cui la trattativa è praticamente saltata.