Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale della Reggina, Massimo Taibi, ds del club, ha parlato dell’eventuale cancellazione della stagione: «Gravina ha dichiarato mille volte che saranno assegnate promozioni e retrocessioni. Si dovrà ragionare il criterio per decidere la quarta squadra da promuovere, ma c’è tempo per poterne parlare e sviluppare un’idea da proporre. L’annullamento del campionato non è pensabile. Se la Reggina non venisse promossa, sarei il primo ad incatenarmi. Ciò significa che ad esempio in Serie A la Lazio dovrebbe partire dell’Europa League, perché conterebbe la classifica della stagione precedente. Oppure che il Benevento, avanti di ben 23 punti di vantaggio dalla seconda, dovrebbe ripartire dalla Serie B».