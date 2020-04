Intervenuto ai microfoni de “Il Corriere dello Sport”, Roberto Felleca, presidente del Foggia, si è espresso così in merito al possibile blocco alla retrocessioni e delle promozioni fra Serie C e D: «È stato un tentativo maldestro di fare i propri interessi, sopr attutto infischiandosene degli interessi e delle esigenze delle altre leghe e delle società di calcio che tengono in piedi il sistema. Ci hanno provato, ma la toppa mi è parsa più rovinosa del buco. Noi siamo sereni per tutto quello che abbiamo fatto, se così non fosse bisognerebbe abbassare la saracinesca e andarsene per il ribrezzo di certi comportamenti. Il calcio si regge sulle imprese, se pensano di allontanare gli imprenditori da certe categorie si decreta la fine del movimento».