«Stiamo lavorando duramente. Lo facciamo ogni giorno, ogni minuto e anche stasera lavoreremo. Stiamo analizzando la situazione per capire come portare avanti questa operazione. Deadline? No, non c’è nessuna deadline. Ci sono diverse cose importanti e stiamo cercando di capire come andare avanti perché vogliamo chiudere questo affare». Queste le parole di Joe Tacopina, imprenditore italo americano, rilasciate ai microfoni di “Ilcatanista.eu” in merito al possibile acquisto della società etnea.