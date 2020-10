Il Bari, autentica corazzata della Lega Pro Girone C, vuole subito mettere le cose in chiaro. La squadra di Auteri finora ha pareggiato solo con il Teramo, il resto delle partite tutte vinte, per una squadra che ha un organico importatissimo per la Serie C. L’edizione odierna di “Tuttosport” fa il punto della situazione sulla squadra pugliese attraverso le parole del direttore sportivo, Giancarlo Romairone.

Di seguito le parole del ds: «Inizialmente pensavamo a qualche correzione in rosa, la fase del ritiro però ha evidenziato alcune difficoltà tattiche che ci hanno fatto cambiare idea. Abbiamo costruito una squadra numericamente adatta e con grandi valori tecnici e morali. In grado di affrontare un campionato difficilissimo come quello di Lega Pro. Adesso il campo ci dirà se abbiamo fatto bene oppure no».





Romairone ha concluso dicendo: «Dobbiamo affrettare i tempi per diventare squadra, dato che ci sono almeno 2 compagini che sono veramente forti come Ternana e Avellino. Senza sottovalutare Catanzaro, Catania e Palermo e la sorpresa tra Turris e Teramo. Il Bari stupirà tutti».