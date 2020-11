«Fino a qualche giorno fa non c’era niente di ufficiale e aspettavo delle risposte. Ora posso dirlo con certezza. Parto da Dante Scibilia che è stato con me a Venezia per cinque anni dove ha ricoperto la carica di direttore generale.

Si tratta di una persona preparatissima, uno dei più importanti commercialisti di Venezia, un top manager che rappresenta il fiore all’occhiello della mia squadra, anche lui pronto a scommettere sul futuro rossazzurro e ci saranno altre sorprese al timone del Catania nuovo corso.





Confermo la presenza di Giovanni Gardini, il cui curriculum dice tutto». Queste le parole di Joe Tacopina, ex presidente del Venezia, rilasciate ai microfoni di “La Sicilia” in merito al Catania.