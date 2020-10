La FIFA ha apportato alcune modifiche al regolamento, in considerazione della pandemia da Covid-19 tutt’ora in corso.

Tutte le partite dovranno seguire le regole del protocollo FIFA o di un protocollo equivalente approvato dalla confederazione locale.

Nello specifico, come riporta “TMW”, i club potranno dire no alla convocazione di un proprio giocatore se è previsto un periodo di quarantena o isolamento di almeno cinque giorni nel Paese del club obbligato a liberare il giocatore o nel Paese dove la nazionale sarà impegnata. Inoltre, potranno dire no anche se è prevista una restrizione ai trasferimenti tra i due Paesi e non sia garantita dalle autorità locali un’eccezione a questa restrizione.

Ciò riguarda soltanto le competizioni organizzate dalla FIFA, quali appunto le qualificazioni a Qatar 2022. Non interesserà di conseguenza i calciatori impegnati in Nations League, organizzata dalla UEFA e sulla quale Zurigo non ha competenza.