I problemi tecnici accusati da Eleven Sport nello scorso weekend hanno impedito a tantissimi tifosi di biancorossi di assistere alla gara V. Francavilla-Bari, trasmessa in diretta dalla citata piattaforma streaming che, come noto, detiene i diritti televisivi dell’intera serie C.

Eleven Sports, come riporta “TuttoBari.com”, per farsi perdonare ha deciso di omaggiare abbonati (e non) biancorossi con la visione gratuita delle prossime due gare di campionato (con Teramo e Cavese).

Per accedere gratuitamente all’evento, basterà inserire – una volta effettuato il consueto login – il codice BARI11 nell’apposito spazio, sul sito www.elevensports.it