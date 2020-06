“Svendita totale dal primo settembre per rinnovo assortimento. Trentasei rate a tasso zero”, questo quanto recitano i volantini ironici dei tifosi della Roma appesi in varie parti della città, dalla nuova sede dell’Eur a Trigoria fino alle porte degli store ufficiali. Riferimento, ovviamente, alla situazione societaria del club giallorosso, con la maggior parte dei pezzi pregiati della rosa destinati a partire per far cassa. Questo quanto raccolto da “Tuttomercatoweb”.