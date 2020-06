«Sì, nonostante le tante soddisfazioni avute nel calcio, non avevo mai vinto un campionato e a Mantova volevo raggiungere proprio questo traguardo. Ce l’abbiamo fatta e ne sono felice, anche se resta un po’ di rammarico per non aver potuto festeggiare in campo, tutti insieme, con i nostri tifosi, i dirigenti e le tante persone che hanno contribuito al raggiungimento della Serie C. È presto per parlarne perché la società deve programmare il prossimo anno e non si ancora neppure chi sarà il ds, anche se io spero rimanga Righi. In ogni caso a me piacerebbe restare, perché mi sono trovato benissimo e perché lì c’è una società sana in una piazza importante. So di avere una certa età, ma è anche vero che in squadra qualche “vecchietto” serve sempre, anche per dare una mano ai giovani che si trovano ad affrontare per la prima volta il professionismo. Ci sarà tempo per confrontarsi, per ora l’importante è che stiamo tutti bene e che possiamo goderci un traguardo importante». Queste le parole dell’ex rosa Paolo Hernan Dellafiore intervenuto ai microfoni de “La Gazzetta di Mantova”.